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«Ничего провокационного». Тимкин – о жесте в сторону трибун в Омске после драки

«Ничего провокационного». Тимкин – о жесте в сторону трибун в Омске после драки
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Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин после поражения от «Авангарда» (0:1) в матче регулярного сезона КХЛ рассказал о жесте в адрес трибун после драки с защитником омичей Романом Абросимовым. Форвард начал руками заводить публику на арене в Омске.

«Жест в сторону трибун после драки? Да хотелось подзавести зрителей, партнёров по команде. Ничего такого провокационного не было. Не отправился в штрафной бокс, потому что мне немного порвали воротник на свитере. По правилам мне нужно было уйти в раздевалку, так как без майки я не мог бы сидеть в штрафном боксе», — сказал Тимкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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