Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер фарма «Ванкувера» рассказал о состоянии Василия Подколзина

Генменеджер фарма «Ванкувера» рассказал о состоянии Василия Подколзина
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер клуба АХЛ «Абботсфорд Кэнакс» Райан Джонсон рассказал о состоянии российского нападающего системы «Ванкувер Кэнакс» Василия Подколзина.

«Учитывая все обстоятельства, я бы сказал, что у него всё хорошо. Очевидно, что мы всё ещё находимся в 24-часовом периоде [наблюдения]… Мы продолжаем следить за его состоянием. Я разговаривал с ним даже спустя 90 минут после травмы вчера после игры», — приводит слова Джонсона Sportsnet.

Напомним, в концовке третьего периода россиянина жёстко впечатал в борт хоккеист «Колорадо» Китон Миддлтон. Россиянин рухнул на лёд, ударившись шеей и затылком, и покинул площадку на носилках. Миддлтон получил большой и дисциплинарный штрафы до конца игры.

Сегодня Василий Подколзин был замечен у тренировочной арены «Кэнакс».

Материалы по теме
Подколзина выписали из больницы после травмы в матче АХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android