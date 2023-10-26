Генменеджер фарма «Ванкувера» рассказал о состоянии Василия Подколзина

Генеральный менеджер клуба АХЛ «Абботсфорд Кэнакс» Райан Джонсон рассказал о состоянии российского нападающего системы «Ванкувер Кэнакс» Василия Подколзина.

«Учитывая все обстоятельства, я бы сказал, что у него всё хорошо. Очевидно, что мы всё ещё находимся в 24-часовом периоде [наблюдения]… Мы продолжаем следить за его состоянием. Я разговаривал с ним даже спустя 90 минут после травмы вчера после игры», — приводит слова Джонсона Sportsnet.

Напомним, в концовке третьего периода россиянина жёстко впечатал в борт хоккеист «Колорадо» Китон Миддлтон. Россиянин рухнул на лёд, ударившись шеей и затылком, и покинул площадку на носилках. Миддлтон получил большой и дисциплинарный штрафы до конца игры.

Сегодня Василий Подколзин был замечен у тренировочной арены «Кэнакс».