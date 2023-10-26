«Возрастные хоккеисты немного тяжелее вкатываются в сезон». Плющев — о старте Овечкина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал о старте капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Саша — опытный, но возрастной игрок, возрастные хоккеисты немного тяжелее вкатываются в сезон. Но его опыт и мастерство дают основания понимать, что никакой трагедии нет. Не знаю, насколько он сумеет приблизиться к Гретцки в этом сезоне, но, думаю, он обретёт ту форму, которая будет помогать клубу и его имиджу в целом», — сказал Плющев в интервью «Газете.Ru».

38-летний Овечкин в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл шесть матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. До повторения рекорда Уэйна Гретцки (894) по голам в лиге Александру осталось забросить 70 шайб.