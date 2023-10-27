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Шведский защитник «Оттавы» попал под жёсткий силовой приём и покинул лёд на носилках

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» продолжается матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» — «Оттава Сенаторз».

По ходу встречи шведский защитник гостей Эрик Бреннстрём попал под мощнейший силовой приём в исполнении канадского нападающего ньюйоркцев Кэла Клаттербака.

После этого скандинавский хоккеист покинул площадку на носилках.

Ледовая площадка в Лонг-Айленде после травмы Эрика Бреннстрёма. Фото: Телеграм-канал Хоккей без зрителей.

Сейчас заканчивается второй период встречи. Счёт в матче равный — 2:2. У хозяев отличились Бо Хорват и Кэл Клаттербак, у гостей — Клод Жиру и Джейкоб Чикран.

Обе команды находятся вне зоны плей-офф. «Нью-Йорк Айлендерс» занимает 14-е место в Восточной конференции с пятью очками после пяти матчей. «Оттава Сенаторз» находится на 10-й строчке с шестью очками по итогам шести игр.