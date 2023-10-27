Передачи Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Сан-Хосе»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:0.

В составе победителей отличились Брейден Пойнт, Майки Эйссимонт, Стивен Стэмкос, Брэндон Хагель, Ник Пол и Люк Гленденинг. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился двумя результативными передачами. Форвард Никита Кучеров также отдал результативную передачу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

Таким образом, «Тампа» одержала третью победу за последние четыре матча. «Сан-Хосе», в свою очередь, потерпел седьмое поражение подряд.

В следующем матче «Тампа» встретится с «Сиэтл Кракен», а «Сан-Хосе» сыграет с «Каролиной Харрикейнз».