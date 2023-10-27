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«Колорадо» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Питтсбургу», у Малкина — передача

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей дубль оформил Райлли Смит, ещё по голу в свой актив записали Ларс Эллер и Сидни Кросби. Российский нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев сделал 20 сейвов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Питтсбург» прервал серию из трёх поражений подряд. «Колорадо», в свою очередь, потерпел первое поражение после шести побед кряду.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Оттавой Сенаторз», а «Колорадо» встретится с «Баффало Сэйбрз».