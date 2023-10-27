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«Монреаль» победил «Коламбус» в овертайме, Воронков и Проворов отметились передачами

«Монреаль» победил «Коламбус» в овертайме, Воронков и Проворов отметились передачами
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В Монреале на стадионе «Белл-центр» закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» — «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева одержали победу со счётом 4:3 ОТ.

Голы у «Канадиенс» забили Ник Судзуки, Майк Мэтисон, Шон Монахан и Коул Кофилд. У гостей отличились Джек Рослович и Эмиль Бемстрём (дважды). При первом взятии ворот Бемстрёмом одним из ассистентов был российский защитник Иван Проворов, а при втором — российский нападающий Дмитрий Воронков.

Проворов провёл на площадке 23 минуты 11 секунд. Он нанёс один бросок по воротам, сделал один силовой приём и набрал «-1» по системе «плюс-минус». Воронков набрал девять минут штрафа, сыграл 8 минут 21 секунду, совершил один «хит» и закончил матч с показателем полезности «0». Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отыграл 12 минут 37 секунд, нанёс один бросок и получил «0» по системе «плюс-минус».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2023, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Рослович (Годро, Веренски) – 02:46     0:2 Бемстрём (Проворов, Рослович) – 17:21 (pp)     1:2 Судзуки – 20:27     1:3 Бемстрём (Рослович, Воронков) – 33:34 (pp)     2:3 Мэтисон (Судзуки, Кофилд) – 39:43 (pp)     3:3 Монахан (Кофилд, Мэтисон) – 47:48 (pp)     4:3 Кофилд (Судзуки, Харрис) – 64:17    
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