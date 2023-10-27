«Монреаль» победил «Коламбус» в овертайме, Воронков и Проворов отметились передачами

В Монреале на стадионе «Белл-центр» закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» — «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева одержали победу со счётом 4:3 ОТ.
Голы у «Канадиенс» забили Ник Судзуки, Майк Мэтисон, Шон Монахан и Коул Кофилд. У гостей отличились Джек Рослович и Эмиль Бемстрём (дважды). При первом взятии ворот Бемстрёмом одним из ассистентов был российский защитник Иван Проворов, а при втором — российский нападающий Дмитрий Воронков.
Проворов провёл на площадке 23 минуты 11 секунд. Он нанёс один бросок по воротам, сделал один силовой приём и набрал «-1» по системе «плюс-минус». Воронков набрал девять минут штрафа, сыграл 8 минут 21 секунду, совершил один «хит» и закончил матч с показателем полезности «0». Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отыграл 12 минут 37 секунд, нанёс один бросок и получил «0» по системе «плюс-минус».
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