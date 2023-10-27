Дубль Мартина Нечаса принёс «Каролине» победу над «Сиэтлом»

Сегодня, 27 октября, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Сиэтл Кракен». Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счётом 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0 – ОТ).

В составе «Каролины» одной заброшенной шайбой отметился финский нападающий Еспери Котканиеми, а на счету чеха Мартина Нечаса дубль.

За «Сиэтл» отличились датчанин Оливер Бьёркстранд и канадец Девин Шон.

После восьми матчей «Каролина» занимает девятое место в Восточной конференции с восемью очками. «Сиэтл» расположился на 11-м месте Западной конференции, набрав шесть очков в восьми матчах.

Следующий матч «Каролина» проведёт с «Сан-Хосе Шаркс», а «Сиэтл» сыграет в гостях с «Флоридой Пантерз».

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