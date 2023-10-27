Дубль Мартина Нечаса принёс «Каролине» победу над «Сиэтлом»
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Сегодня, 27 октября, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Сиэтл Кракен». Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счётом 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0 – ОТ).
В составе «Каролины» одной заброшенной шайбой отметился финский нападающий Еспери Котканиеми, а на счету чеха Мартина Нечаса дубль.
За «Сиэтл» отличились датчанин Оливер Бьёркстранд и канадец Девин Шон.
После восьми матчей «Каролина» занимает девятое место в Восточной конференции с восемью очками. «Сиэтл» расположился на 11-м месте Западной конференции, набрав шесть очков в восьми матчах.
Следующий матч «Каролина» проведёт с «Сан-Хосе Шаркс», а «Сиэтл» сыграет в гостях с «Флоридой Пантерз».
НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2023, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Бьёркстранд (Шварц, Олексяк) – 11:24 0:2 Шор (Бьёркстранд) – 14:52 1:2 Нечас (Бантинг, Котканиеми) – 18:22 2:2 Котканиеми (Нечас, Шей) – 55:36 3:2 Нечас (Деанджело, Ахо) – 64:50
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь.
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