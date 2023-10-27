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Панарин продлил результативную серию со старта сезона НХЛ до семи матчей

Панарин продлил результативную серию со старта сезона НХЛ до семи матчей
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости во встрече идё второй период. Счёт — 1:0 в пользу «Рейнджерс».

Российский нападающий Артемий Панарин поучаствовал в голевой атаке своей команды и отметился результативной передачей. 31-летний форвард довёл свою результативную серию до семи матчей. Россиянин набирает очки в каждом матче нового сезона НХЛ.

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В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).

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