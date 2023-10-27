«Торонто» в гостях переиграл «Даллас Старз»

Сегодня, 27 октября, «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях обыграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились Морган Райлли, Митчелл Марнер, Тайлер Бертуцци и Джон Таварес.

Единственной шайбой за «Даллас» отличился канадский нападающий Мэйсон Марчмент. Евгений Дадонов участвовал в матче, но результативными действиями не отметился.

После семи матчей «Торонто» занимает в Восточной конференции третье место с 11 очками. «Даллас» расположился на третьей строчке в Западной конференции, набрав 12 очков в шесть матчах.

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