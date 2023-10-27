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«Торонто» в гостях переиграл «Даллас Старз»

«Торонто» в гостях переиграл «Даллас Старз»
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Сегодня, 27 октября, «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях обыграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились Морган Райлли, Митчелл Марнер, Тайлер Бертуцци и Джон Таварес.

Единственной шайбой за «Даллас» отличился канадский нападающий Мэйсон Марчмент. Евгений Дадонов участвовал в матче, но результативными действиями не отметился.

После семи матчей «Торонто» занимает в Восточной конференции третье место с 11 очками. «Даллас» расположился на третьей строчке в Западной конференции, набрав 12 очков в шесть матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2023, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Райлли (Нюландер) – 09:49     1:1 Марчмент (Дюшейн, Сутер) – 31:17     1:2 Марнер (Мэттьюс, Йернкрок) – 38:07     1:3 Бертуцци (Райлли, Нис) – 45:08 (pp)     1:4 Таварес – 59:49    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь.

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