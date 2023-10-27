Две передачи Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» одержать победу над «Эдмонтоном»

Сегодня, 27 октября, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 0:3 (0:0, 0:3, 0:0).

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились Адам Фокс, Брэйден Шнайдер и Алекси Лафреньер. На счету российского нападающего Артемия Панарина две передачи.

После шести матчей «Эдмонтон» занимает 15-е место в Западной конференции с тремя очками. «Рейнджерс» расположился на седьмой строчке Восточной конференции, набрав восемь очков в шести играх.

Следующий матч «Эдмонтон» проведёт с «Калгари Флэймз», а «Рейнджерс» в гостях сыграет с «Ванкувер Кэнакс».