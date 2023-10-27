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Две передачи Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» одержать победу над «Эдмонтоном»

Две передачи Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» одержать победу над «Эдмонтоном»
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Сегодня, 27 октября, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 0:3 (0:0, 0:3, 0:0).

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились Адам Фокс, Брэйден Шнайдер и Алекси Лафреньер. На счету российского нападающего Артемия Панарина две передачи.

После шести матчей «Эдмонтон» занимает 15-е место в Западной конференции с тремя очками. «Рейнджерс» расположился на седьмой строчке Восточной конференции, набрав восемь очков в шести играх.

Следующий матч «Эдмонтон» проведёт с «Калгари Флэймз», а «Рейнджерс» в гостях сыграет с «Ванкувер Кэнакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2023, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
0 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Фокс (Трочек, Панарин) – 23:32 (pp)     0:2 Шнайдер (Веси, Фокс) – 32:03     0:3 Лафреньер (Панарин, Шнайдер) – 38:09    
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