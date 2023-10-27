Главный тренер «Коламбуса» оценил дебютный матч Воронкова в НХЛ

Главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан оценил дебютный матч Дмитрия Воронкова в НХЛ. В игре с «Монреалем» (3:4 ОТ) россиянин подрался и отметился результативной передачей.

«Он провёл больше времени в штрафбоксе, чем на нашей скамейке. Первая смена — мощный хит, вторая смена — мощный хит и драка. Ему понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть к скоростям в НХЛ, но он привносит нечто особенное. У него есть физическая мощь, он идёт на ворота пять на пять и в большинстве. Для большого мужика у него довольно хорошие руки. Он будет чувствовать себя всё более комфортно. Мне нравится его игра.

Он не просто физически мощный — мастерство у него тоже есть. Он был результативным игроком в КХЛ, и мы знаем, что здесь он тоже сможет так проявлять себя», — цитирует Венсана пресс-служба клуба.

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