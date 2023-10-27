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Главный тренер «Коламбуса»: Воронков может стать одним из лучших по игре на пятаке в НХЛ

Главный тренер «Коламбуса»: Воронков может стать одним из лучших по игре на пятаке в НХЛ
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Главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан выделил сильные стороны российского нападающего «Блю Джекетс» Дмитрия Воронкова. Россиянин в дебютном матче в НХЛ с «Монреалем» (3:4 ОТ) отметился дракой и результативной передачей.

«Воронков может стать одним из лучших по игре на пятаке в НХЛ — настолько он хорош. Во-первых, это крупный игрок, однако это само по себе не всегда означает, что он обязательно добьётся успеха перед воротами. Но у него хорошее движение, отличная работа руками — он техничен, может подправить шайбу, а может и подобрать её. Подборы — то, что нам нужно в большинстве, и я уверен, что он поможет нам в этом и станет серьёзной угрозой на пятаке на уровне НХЛ», — цитирует Венсана пресс-служба клуба.

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