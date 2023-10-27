Канадский защитник «Северстали»: Овечкин – легенда спорта и хоккея, пример для подражания

Защитник «Северстали» Марк Барберио назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина легендой спорта и заявил, что россиянин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Сможет ли Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки? Думаю, да. Ему это вполне под силам, поскольку Овечкин всё ещё в великолепной форме. Он молод душой и телом. Его фирменные голы из так называемого офиса – это что-то невероятное. Все примерно знают, что это его точка, что надо закрывать его, но он, можно сказать, шьёт эти голы.

Отмечу его шикарный бросок и страсть, которая позволяет ему до сих пор быть в порядке. Когда он завоевал Кубок Стэнли с «Вашингтоном», это был классный момент для него. Он на сто процентов заслужил этот трофей. Вообще хочу сказать, что Ови – легенда спорта, легенда самой игры. Овечкин – пример для подражания. Как он себя готовит, как играет – просто невероятно!» – сказал Барберио в интервью Metaratings.ru.