В «Эдмонтоне» заявили, что Макдэвид может вернуться в состав в ближайшем матче с «Калгари»

Главный тренер «Эдмонтона» Джэй Вудкрофт рассказал о прогрессе в востановлении после травмы капитана «Ойлерз» Коннора Макдэвида. Канадский форвард может вернуться к матчу на открытом воздухе с «Калгари» 30 октября.

«Сегодня он катался и провёл хороший день. У нас есть время до следующей игры, так что посмотрим, как он себя будет чувствовать завтра. Он катался сегодня, и я воспринял это как хороший знак того, что у него был хороший день.

Думаю, он знает своё тело лучше, чем кто-либо другой. Я бы не исключал его участия в матче на открытом воздухе, но не говорю, что он будет играть — или что не будет играть. У нас есть ещё немного времени перед этим матчем», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Коннор провёл пять матчей, в которых набрал восемь очков — забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач.