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Андрей Назаров оценил первую драку дебютировавшего в НХЛ Дмитрия Воронкова

Андрей Назаров оценил первую драку дебютировавшего в НХЛ Дмитрия Воронкова
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Известный тренер, а в прошлом первый российский тафгай в НХЛ Андрей Назаров оценил дебютный матч в НХЛ нападающего «Коламбуса» Дмитрия Воронкова. Россиянин отметился дракой с тафгаем Арбером Джекаем и отдал результативную передачу.

«Желаю дебютировавшему в НХЛ Дмитрию Воронкову только удачи. Но важно иметь ввиду: когда проводишь силовой приём против жёсткого игрока, нужно автоматически быть готовым к драке. Начало своей драки Дима проспал. Спишем на неопытность. В целом он свёл свой бой вничью — для дебюта нормально. Пусть дальше дерётся и набирает очки, тогда карьера в НХЛ получится великолепной», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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