Валиуллин: у «Ак Барса» будут точечные усиления до дедлайна — от одного до трёх человек

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, что казанский клуб намерен сделать точечные усиления состава перед плей-офф КХЛ.

«Кравец сказал, что «Ак Барс» стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном? В его словах есть доля правды — хотя состав у нас поменялся минимально. Мы шли путём переподписания контрактов с игроками, на которых рассчитывали, вели точечную селекцию. У нас есть два месяца до дедлайна. Смотрим, как можем усилиться. Но есть потолок зарплат, поэтому будут изменения в составе, чтобы под этот потолок уместиться. «Ак Барс» — топовая команда КХЛ, она всегда должна быть сильной. Приоритетные позиции для усиления? Смотрим и защитников, и нападающих. Будут точечные усиления — от одного до трёх человек», — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»: