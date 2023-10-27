Генменеджер «Ак Барса» оценил начало сезона для своего клуба

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин подвёл итоги выступления казанского клуба в первых двух месяцах сезона-2023/2024 КХЛ.

«Мы неплохо начали чемпионат. Не понравилось наличие травм — у нас выбыли два вратаря. Ищем в этом не только минусы, но и плюсы — все увидели, как может играть молодой Артур Ахтямов. Не пожалели, что оставили его в системе — у него большое будущее. Что касается игры, то хотелось бы результатов получше. Были матчи с «Сочи» и «Северсталью», где сыграли не очень хорошо. Но в целом начало сезона мы провели неплохо.

Первый матч с ЦСКА получился хорошим, [как и] первая игра с «Торпедо». Хорошие матчи провели с «Салаватом». Остальные матчи тоже были равными и интересными. Я сделал акцент на двух поражениях, потому что проиграли по игре, из-за своих индивидуальных ошибок. Есть над чем работать, что менять. У нас более мастеровитая команда, но «Сочи» и «Северсталь» оказались быстрее. Где-то в матчах с ними мы не успевали. Хотя с «Торпедо» мы хорошо играли. Да, в первом периоде они нас чуть-чуть перебегали, потом два периода мы давили. У них здорово играл Хуска.

Отдали первый матч с «Салаватом» с 2:0? Если мы считаем себя большим клубом, то такие гандикапы отдавать нельзя, сСогласен с вами», — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»: