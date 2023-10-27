Михаил Анисин: надо ещё поискать таких преданных хоккею людей, как Роман Ротенберг

Обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин рассказал о своём отношении к главному тренеру СКА Роману Ротенбергу и оценил выступление армейских клубов в текущем сезоне КХЛ.

«СКА и ЦСКА добавят позже. Смотреть надо уже ближе к январю. Команды кубковые, и плей-офф – это совершенно другое соревнование. В своё время у нас в «Динамо» было так же – начинали уже с декабря. Предсезонки были очень жёсткие, мы по два месяца приходили в себя.

Как отношусь к тому, что высказывания Романа Ротенберга так активно обсуждают? Всей страной на Ротенберга ополчились, у нас любят закапывать людей. Если ему доверили контракт на пять лет, то давайте сделаем выводы по окончании этого срока. Как тренера я не могу его оценивать, потому что с ним не работал, но как человека я знаю его давно – с 2013 года. Он никогда не стесняется учиться у взрослого поколения, у ветеранов советского хоккея. Человек не с улицы, а свой в хоккейной семье, кто бы что ни говорил. Безотказный человек, многим помогает.

Почему не говорят, сколько Ротенберг сделал хорошего? Да, у него есть финансовые возможности — но многие при этом ничего не делают. Надо ещё поискать таких преданных хоккею людей, он вкладывает всю душу», — цитирует Анисина «РБ Спорт».