Генменеджер «Ак Барса» рассказал, на какой срок клуб хочет продлить контракт с Радуловым

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, что казанский клуб планирует продлить контракт с нападающим Александром Радуловым сроком на два года. Переговоры о новом соглашении уже идут и планируются завершиться до конца календарного года.

«Новый контракт Радулова? Диалог идёт, в ближайшее время приедут его представители. Думаю, в календарном году постараемся закрыть вопрос. Все видят, что ни физически, ни эмоционально он не выгорел. Александр готов играть и биться. Это лицо лиги, в нём столько энергии. На какой срок хотели бы продлить соглашение? На два года», — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»: