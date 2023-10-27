Главный тренер России U20: просили ребят пощадить соперника, а тот играл по-другому

Главный тренер молодёжной сборной России Николай Воеводин прокомментировал победу в контрольном матче с юниорской сборной России (4:3).

«Познакомились с ребятами, узнали, кто в каком состоянии и кто что может. На следующий тренировочный цикл будут сделаны какие-то перестановки, чтобы подготовиться к следующей товарищеской игре и подойти к турниру уже в полной боевой готовности.

Если говорить по игре, то мы просили своих ребят сыграть приличнее, в игре в тело где-то пощадить их — а они в свою очередь играли иначе, показывали себя и доказывали, играя в более жёсткий хоккей. Всегда такие игры получаются кость в кость. В начале матча у нас были хорошие моменты, которые мы не использовали. Если бы использовали свои шансы, то, конечно, игра могла бы перетечь в другое русло.

Потом нам пришлось включать какие-то рычаги, где-то переходить на три звена. Чуть перестроили команду, удачно забили и выиграли матч. Но больше матч был нужен для понимания тех моментов, которые нам надо улучшить. Результат был важен, но не в первую очередь», — передаёт слова Воеводина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.