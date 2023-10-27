Валиуллин: рады, что Воронков поехал в НХЛ. Если вернётся, будем рады ещё больше

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, что клуб держит связь с нападающим Дмитрием Воронковым.

«Общаемся ли с Воронковым? Да, вели диалог на протяжении всей предсезонки в НХЛ и общаемся до сих пор. Он приезжал на матч открытия с ЦСКА, мы с ним разговаривали. Когда он подписывал контракт в НХЛ, указал пункт о возможном возвращении. Мы просили агентов, чтобы они это внесли в договор. Время до дедлайна у нас есть.

Посмотрим, как у Димы пойдут дела в «Коламбусе». В прошлом году была ситуация, когда Данилу Журавлёва пригласили в «Колорадо», но держали в АХЛ. Тогда он изъявил желание вернуться, договорились с клубом. Мы постоянно на связи с агентами Димы — Александром Черных и Юрием Николаевым. Следим за развитием ситуации.

Он не говорил: «До конца октября не вызовут — забирайте»? Нет, такого не было. Он, как и многие, сказал, что поехал за мечтой. Он пробивается, дерётся, попадает в новостные ленты. Показывает характер, которым он заработал имя здесь. Мы желаем ему только удачи, очень рады, что он поехал попробовать свои силы. Если вернётся — будем рады ещё больше (улыбается). Всё зависит от него», — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»: