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Андрей Свечников проведёт первый матч после тяжёлой травмы, он сыграет с «Сан-Хосе»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников сыграет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщает пресс-служба «ураганов».

Для 23-летнего форварда эта встреча станет первой в нынешнем сезоне. Ранее Свечников не мог играть из-за восстановления после тяжёлой травмы.

«Каролина» в ночь с 27 на 28 октября примет «Сан-Хосе» на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США).

Напомним, Свечников пропустил остаток прошлого сезона из-за разрыва передней крестообразной связки. В сезоне-2022/2023 россиянин принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 55 очков. «Каролина» дошла до финала Восточной конференции, где проиграла серию «Флориде Пантерз» — 0-4.