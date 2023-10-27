«Лада» обыграла «Ак Барс», забив 6 голов, и вплотную приблизилась к лидерству на Востоке

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (1:0, 2:3, 3:0).

На пятой минуте Владислав Сёмин с передачи Скотта Космачука вывел тольяттинцев вперёд. На 23-й минуте Максим Быков сравнял счёт. На 29-й минуте Скотт Космачук забил второй гол в ворота «Ак Барса». На 33-й минуте Дмитрий Кагарлицкий восстановил равенство в счёте. Через полторы минуты Дмитрий Яшкин впервые в матче вывел вперёд казанцев. Через 33 секунды Остап Сафин сравнял счёт. На 42-й минуте Егор Бабенко вновь вывел вперёд «Ладу». На 59-й минуте Дмитрий Кугрышев забил пятый гол, а точку во встрече через 36 секунд поставил Иван Романов.

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Благодаря этой победе «Лада» (31) на расстояние одного очка приблизилась к «Ак Барсу» и «Металлургу» (32), лидирующим на Востоке.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Лада» примет «Металлург». Оба матча состоятся 29 октября.