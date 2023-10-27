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«Лада» — «Ак Барс» 6:3, результат матча регулярного чемпионата КХЛ, 27 октября

«Лада» обыграла «Ак Барс», забив 6 голов, и вплотную приблизилась к лидерству на Востоке
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (1:0, 2:3, 3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2023, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
6 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Сёмин (Космачук) – 04:20 (5x5)     1:1 Быков (Войнов, Кателевский) – 22:59 (5x5)     2:1 Космачук (Березин, Бабенко) – 28:14 (5x5)     2:2 Сафонов (Хенкель, Свечников) – 32:56 (5x5)     2:3 Яшкин (А. Радулов, Семёнов) – 34:29 (5x5)     3:3 Сафин (Стальнов, Демидов) – 35:02 (5x5)     4:3 Бабенко (Кугрышев, Демидов) – 41:34 (5x5)     5:3 Кугрышев (Росандич) – 58:06 (en)     6:3 Романов (Алтыбармакян, Демидов) – 58:42 (en)    

На пятой минуте Владислав Сёмин с передачи Скотта Космачука вывел тольяттинцев вперёд. На 23-й минуте Максим Быков сравнял счёт. На 29-й минуте Скотт Космачук забил второй гол в ворота «Ак Барса». На 33-й минуте Дмитрий Кагарлицкий восстановил равенство в счёте. Через полторы минуты Дмитрий Яшкин впервые в матче вывел вперёд казанцев. Через 33 секунды Остап Сафин сравнял счёт. На 42-й минуте Егор Бабенко вновь вывел вперёд «Ладу». На 59-й минуте Дмитрий Кугрышев забил пятый гол, а точку во встрече через 36 секунд поставил Иван Романов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Благодаря этой победе «Лада» (31) на расстояние одного очка приблизилась к «Ак Барсу» и «Металлургу» (32), лидирующим на Востоке.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Лада» примет «Металлург». Оба матча состоятся 29 октября.

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