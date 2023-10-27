«Локомотив» обыграл «Северсталь» и прервал четырёхматчевую серию поражений

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (2:0, 2:1, 0:2).

На третьей минуте Рушан Рафиков с передачи Александра Полунина вывел ярославцев вперёд. На 14-й минуте Ярослав Лихачёв в большинстве удвоил преимущество в счёте. На 28-й минуте Данил Аймурзин отыграл один гол. На 30-й минуте Павел Красковский в меньшинстве забил третий гол. За семь секунд до конца второго периода Максим Шалунов забросил четвёртую шайбу. На 45-й минуте Тимур Муханов отыграл один гол. На 52-й минуте Михаил Тихонов сократил отставание до минимума.

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Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 29 октября в Череповце сыграет с «Автомобилистом». «Локомотив» 2 ноября примет минское «Динамо».