Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Куньлунь» отыгрался с 0:2 и прервал победную серию «Нефтехимика»

«Куньлунь» отыгрался с 0:2 и прервал победную серию «Нефтехимика»
Аудио-версия:
Комментарии

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2023, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 4
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Попов (Шерстобитов, Бикмуллин) – 32:19 (5x5)     2:0 Белозёров (Дергачёв, Якупов) – 33:57 (5x3)     2:1 Челиос (Вон, Локхарт) – 39:55 (5x5)     2:2 Меркли – 45:34 (5x5)     2:3 Локхарт – 47:35 (5x5)     3:3 Дергачёв (Сетдиков, Клок) – 59:57 (5x4)     3:4 Локхарт – 65:00    

Первый период прошёл без голов. На 33-й минуте Данила Попов вывел нижнекамскую команду вперёд. Через полторы минуты Андрей Белозёров удвоил преимущество «Нефтехимика». Очки за результативные передачи получили Александр Дергачёв и Наиль Якупов. За пять секунд до конца второго периода Джейк Челиос отыграл одну шайбу. На 46-й минуте Райан Меркли сравнял счёт. Через две минуты Люк Локхарт вывел «Ред Стар» вперёд. За три секунды до завершения третьего периода Александр Дергачёв сравнял счёт. Победу «Куньлуню» в серии буллитов принёс Люк Локхарт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» в Челябинске сыграет с «Трактором». «Нефтехимик» примет «Ак Барс». Оба матча состоятся 29 октября.

Материалы по теме
Видео
«Нефтехимик» обыграл «Трактор» и одержал пятую победу подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android