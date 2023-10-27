«Торпедо» обыграл «Автомобилист» благодаря дублю 17-летнего Артамонова

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (2:1, 0:1, 2:0).
На пятой минуте 17-летний Никита Артамонов вывел нижегородцев вперёд. На девятой минуте Степан Хрипунов сравнял счёт. На 13-й минуте Василий Атанасов вновь вывел вперёд «Торпедо». На 30-й минуте Алексей Макеев восстановил равенство в счёте. На 51-й минуте Никита Артамонов оформил дубль. Точку в матче поставил Максим Летунов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Василий Атанасов набрал 4 (1+3) очка, Никита Артамонов — также 4 (2+2) балла, а Летунов — 3 (1+2) очка.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Астане сыграет с «Барысом». «Северсталь» примет «Автомобилист». Оба матча состоятся 29 октября.
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