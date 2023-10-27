«Вам пункты рассказать?» Разин прокомментировал серию поражений «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором». Магнитогорцы потерпели крупное поражение — 1:5. Ранее «Металлург» также проиграл челябинцам — 2:4. Для «Металлурга» это поражение стало четвёртым подряд. Разин поделился мыслями о том, как в команде планируют выбираться из неудачной ситуации.

«Неплохой первый период, в отличие от магнитогорского матча. Микроотрезок, когда пропустили два гола, перевернул игру, хотя дальше были моменты, когда могли зацепиться. Хороший вратарь у «Трактора», молодец. 11 шайб от «Трактора» за три матча? Всё началось в Челябинске, когда проиграли 1:2. Психологический перевес ушёл команде соперника, сами подарили ту победу. А наша домашняя игра… Когда долго добираешься, это сплачивает команду, поэтому ребята из «Трактора» вышли злые. Тогда вторую половину матча мы играли лучше, но соперник реализовывал моменты. Сегодня опять же по моментам я бы не сказал, что мы проиграли 1:5. При счёте 1:0, 1:3 у нас были стопроцентные моменты. Но есть в хоккее такое: кто-то забивает, кто-то – нет.

Как выбираться из этого состояния? Вам пункты рассказать? Есть план, будем выбираться. Тяжёлое поражение, это областное дерби. Но это всего лишь игра. Мы в яме, последний пятиматчевый выезд – время на переезд у нас занимает практически как слетать на Дальний Восток. Отойти от такого очень тяжело. Я очень боялся этой поездки и предполагал, что после неё мы окажемся в ещё большей яме. Будем выкарабкиваться. До мини-паузы нам осталось две игры, и дальше календарь полегче. Есть план на этот отрезок, надеюсь и верю, что он воплотится в жизнь», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.