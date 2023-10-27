«Подъехал ко мне и ударил». Форвард «Торонто» вспомнил первый матч против Овечкина

Крайний нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Ноа Грегор вспомнил свой первый матч против российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я был поражён. Есть несколько таких парней: в первый раз, когда ты играешь против него, то смотришь на него на разминке, настают первые моменты матча — и ты на самом деле не хочешь играть слишком жёстко против него.

В прошлом году (26 января 2022 года) в одном из моментов я подрезал его, а он подъехал ко мне и нанёс мне удар (смеётся). Что ж, я не знаю, как сильно он меня любит и помнит ли он вообще этот момент, но это то, что я точно запомню», — приводит слова Грегора TSN.

Отметим, что в последнем матче между соперниками «Торонто» одержал победу со счётом 4:1.