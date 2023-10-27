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«Подъехал ко мне и ударил». Форвард «Торонто» вспомнил первый матч против Овечкина

«Подъехал ко мне и ударил». Форвард «Торонто» вспомнил первый матч против Овечкина
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Крайний нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Ноа Грегор вспомнил свой первый матч против российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я был поражён. Есть несколько таких парней: в первый раз, когда ты играешь против него, то смотришь на него на разминке, настают первые моменты матча — и ты на самом деле не хочешь играть слишком жёстко против него.

В прошлом году (26 января 2022 года) в одном из моментов я подрезал его, а он подъехал ко мне и нанёс мне удар (смеётся). Что ж, я не знаю, как сильно он меня любит и помнит ли он вообще этот момент, но это то, что я точно запомню», — приводит слова Грегора TSN.

Отметим, что в последнем матче между соперниками «Торонто» одержал победу со счётом 4:1.

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