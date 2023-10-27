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«Здесь не только недонастрой». Билялетдинов — о поражении «Ак Барса» в матче с «Ладой»

«Здесь не только недонастрой». Билялетдинов — о поражении «Ак Барса» в матче с «Ладой»
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о неожиданном поражении в выездной встрече регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой». Казанцы выигрывали со счётом 3:2, но не сумели удержать преимущество. С 35-й по 59-ю минуту «Ак Барс» пропустил четыре шайбы — 3:6. Билялетдинов также рассказал, почему лидер казанцев Вадим Шипачёв не сыграл с «Ладой».

«Комментировать эту игру очень сложно. Конечно, мы допустили массу глупых ошибок, после которых соперник забивал нам голы. Есть над чем работать, будем стараться исправить ситуацию. Такие ошибки связаны с недонастроем? Здесь не только недонастрой, разные факторы есть. Надо разобраться, в чём причина. И соперник, конечно, заставлял ошибаться.

«Лада» чем-то удивила сегодня? Особенно ничем не удивила, они старались играть активно, мы этого и ожидали. У нас в Казани они действовали так же. Но у нас очень много ошибок было. Почему в составе сегодня отсутствовал Вадим Шипачёв? У него травма», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

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