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Овечкин отдал шикарную передачу на гол Строуму при игре в большинстве

Овечкин отдал шикарную передачу на гол Строуму при игре в большинстве
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В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Миннесотой Уайлд». На момент написания новости во встрече завершился первый период. Счёт — 2:1 в пользу «Кэпиталз».

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поучаствовал во второй голевой атаке своей команды, записав на свой счёт результативную передачу. Отличился канадский нападающий «столичных» Дилан Строум. Российский форвард также посодействовал взятию ворот и отметился ассистом.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, Александр Овечкин забросил две шайбы в новом сезоне Национальной хоккейной лиги. «Вашингтон» занимает последнее, 16-е место в Восточной конференции. На счету команды пять очка после шести матчей.

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