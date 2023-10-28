Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин набрал очки в пятом матче подряд

Овечкин набрал очки в пятом матче подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Миннесота Уайлд». Он ассистировал Дилану Строуму, который забил гол на 18-й минуте встречи. После первого периода «столичные» ведут в счёте 2:1.

Для Овечкина эта игра стала пятой подряд с набранными очками. В прошлом матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:4) на его счету были один гол и один пас. Ранее в поединке с «Торонто Мэйпл Лифс» (1:4) россиянин забросил шайбу, а во встречах с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ) и «Оттава Сенаторз» (1:6) делал по голевой передаче.

Таким образом, Овечкин не отметился результативными действиями только в матче с «Калгари Флэймз» (3:2 Б) и стартовом для «Вашингтона» поединке сезона против «Питтсбург Пингвинз» (0:4).

Материалы по теме
Видео
Овечкин отдал шикарную передачу на гол Строуму при игре в большинстве
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android