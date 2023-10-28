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Гол Овечкина «Миннесоте» отменили из-за офсайда

Гол Овечкина «Миннесоте» отменили из-за офсайда
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота голкипера «Миннесоты Уайлд» Марка-Андре Флёри на 31-й минуте матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Однако судьи, посмотрев эпизод на видеоповторе, не засчитали взятие ворот из-за положения вне игры. Счёт в поединке пока остаётся прежним — 2:1 в пользу «Вашингтона».

Ранее Овечкин отметился в этой игре голевой передачей. Он ассистировал Дилану Строуму, который забил гол на 18-й минуте встречи. Россиянин набрал очки в пятом матче подряд. Другим ассистентом в том эпизоде был другой российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов.

На счету Овечкина по-прежнему 824 гола в матчах регулярного чемпионата НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки (894) по голам в лиге Овечкину осталось забросить 70 шайб.

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