«Чикаго» нанёс «Вегасу» первое поражение в сезоне, Дорофеев забил гол

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» уступили «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:4 ОТ. Для хозяев это поражение стало первым в нынешнем сезоне. В НХЛ больше не осталось команд, которые не проигрывали в текущей регулярке.
В составе «Вегаса» голы забили российский нападающий Павел Дорофеев, Вильям Карлссон и Ши Теодор. У «Чикаго» отличились Райан Донато, Коннор Бедард, Тейлор Рэддиш и Филипп Курашев.
Дорофеев сыграл 16 минут 39 секунд, сделал три броска и набрал «+2» по системе «плюс-минус». Другой российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашёв провёл на площадке 15 минут 54 секунды, закончил поединок с показателем полезности «0», сделал два броска и два «хита».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
«Вегас» остаётся лучшей командой НХЛ с 15 очками после восьми матчей. У «Чикаго» стало шесть очков после восьми игр, «Блэкхоукс» находятся на 12-й позиции в Западной конференции.
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