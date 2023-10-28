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«Чикаго» нанёс «Вегасу» первое поражение в сезоне, Дорофеев забил гол

«Чикаго» нанёс «Вегасу» первое поражение в сезоне, Дорофеев забил гол
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» уступили «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:4 ОТ. Для хозяев это поражение стало первым в нынешнем сезоне. В НХЛ больше не осталось команд, которые не проигрывали в текущей регулярке.

В составе «Вегаса» голы забили российский нападающий Павел Дорофеев, Вильям Карлссон и Ши Теодор. У «Чикаго» отличились Райан Донато, Коннор Бедард, Тейлор Рэддиш и Филипп Курашев.

Дорофеев сыграл 16 минут 39 секунд, сделал три броска и набрал «+2» по системе «плюс-минус». Другой российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашёв провёл на площадке 15 минут 54 секунды, закончил поединок с показателем полезности «0», сделал два броска и два «хита».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Вегас» остаётся лучшей командой НХЛ с 15 очками после восьми матчей. У «Чикаго» стало шесть очков после восьми игр, «Блэкхоукс» находятся на 12-й позиции в Западной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2023, суббота. 01:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 4
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Дорофеев (Амадио, Карлссон) – 01:35     2:0 Карлссон (Теодор, Макнэбб) – 03:52     2:1 Донато (Перри, Кайзер) – 13:20     2:2 Бедард (Фолиньо, Власик) – 14:39     2:3 Рэддиш – 41:11     3:3 Теодор (Айкел) – 51:28     3:4 Курашев – 62:50 (pp)    
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