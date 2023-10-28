«Нью-Джерси» победил «Баффало», «Дэвилз» прервали серию из трёх поражений дома

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» победили «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:4. Игра прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке.

Голы у хозяев забили Эрик Хаула (дважды), Александер Хольц, Йеспер Братт и Тайлер Тоффоли. У гостей отличились Джон-Джейсон Петерка, Тейдж Томпсон, Расмус Далин и Дилан Козенс. Ондржей Палат из «Дэвилз» и Коннор Клифтон из «Сэйбрз» удалялись за драку в первом периоде.

«Нью-Джерси» прервал серию из трёх домашних поражений подряд. До этого «Дэвилз» побеждали на своей площадке только в стартовом матче сезона.

«Нью-Джерси» с девятью очками после семи матчей занимает восьмое место в Восточной конференции. «Баффало» находится на 15-й позиции с шестью очками после восьми игр.