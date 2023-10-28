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Александр Овечкин превзошёл результат Рона Стюарта по сыгранным матчам в НХЛ

Александр Овечкин превзошёл результат Рона Стюарта по сыгранным матчам в НХЛ
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В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» победил «Миннесоту Уайлд» — 3:2 Б.

В составе «Вашингтона» результативной передачей отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для россиянина этот матч стал 1354-м за карьеру в НХЛ. По соответствующему показателю он поднялся на чистое 52-е место, превзойдя результат Рона Стюарта (1353). Следующей целью Овечкина является Джереми Рёник, на счету которого 1363 матча в НХЛ.

На данный момент за карьеру в североамериканской лиге российский форвард провёл 1354 матча, в которых забросил 824 шайбы и сделал 667 результативных передач при показателе полезности «+68».

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