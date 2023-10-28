В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» победил «Миннесоту Уайлд» — 3:2 Б.

Эта победа стала второй подряд для команды Спенсера Карбери в нынешнем сезоне. В прошлом матче столичная команда смогла переиграть «Нью-Джерси Дэвилз» (6:4). «Вашингтон» впервые смог выиграть два матча подряд в сезоне НХЛ-2023/2024.

На старте регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталз» всухую проиграли «Питтсбург Пингвинз» (0:4), затем в серии буллитов переиграли «Калгари Флэймз» (3:2 Б), после чего последовали три поражения подряд — от «Оттавы Сенаторз» (1:6), «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ) и «Торонто Мэйпл Лифс» (1:4). И вот теперь два выигранных матча кряду.