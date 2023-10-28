Гол Ильи Михеева помог«Ванкуверу» разгромить «Сент-Луис» со счётом 5:0
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Сегодня, 28 октября, «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).
В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Илья Михеев, а также Филлип Ди Джузеппе, Джей Ти Миллер. Дубль на счету Куинн Хьюз.
После семи матчей «Ванкувер» занимает третье место в Западной конференции с 10 очками. «Сент-Луис» расположился на восьмой строчке, набрав семь очков в семи матчах.
Следующий матч «Ванкувер» проведёт с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Сент-Луис» сыграет в гостях с «Колорадо Эвеланш».
НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2023, суббота. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Хьюз (Гронек) – 07:59 2:0 Хьюз (Ди Джузеппе, Миллер) – 25:48 3:0 Ди Джузеппе (Майерс, Миллер) – 26:58 4:0 Миллер (Петтерссон) – 28:52 (sh) 5:0 Михеев (Петтерссон, Кузьменко) – 46:35
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь
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