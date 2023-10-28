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«Лос-Анджелес» отыграл три шайбы и вырвал победу в концовке матча с «Аризоной»

«Лос-Анджелес» отыграл три шайбы и вырвал победу в концовке матча с «Аризоной»
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В Глейндейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Аризоной» и «Лос-Анджелесом». Волевую победу в матче одержали гости со счётом 5:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2023, суббота. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Маччелли (Бьюгстад, Мозер) – 00:37     1:1 Андерсон (Байфилд, Кемпе) – 05:56     2:1 Мозер (Шмальц, Келлер) – 07:46     3:1 Макбэйн (О'Брайен, Стечер) – 08:21     4:1 Дурзи (Сэнфорд, Веймелка) – 08:55     4:2 Даути (Кемпе, Фиала) – 36:11 (pp)     4:3 Байфилд (Калиев, Спенс) – 41:50     4:4 Копитар – 46:54     4:5 Даути (Мур, Андерсон) – 58:01    

«Аризона» забросила четыре шайбы уже к девятой минуте матча и повела со счётом 4:1. «Кингз» заменили вратаря Феникса Копли на Кэма Тальбо. В оставшееся время хоккеисты «Лос-Анджелеса» забили четыре гола подряд. Победная шайба на счету защитника Дрю Даути, забившего гол за две минуты до конца третьего периода при равном счёте. На счету опытного защитника дубль.

«Лос-Анджелес» одержал вторую победу подряд над «Аризоной» и выиграл четыре матча из своих последних пяти. «Аризона» потерпела четвёртое поражение в семи матчах текущего сезона НХЛ.

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