«Лос-Анджелес» отыграл три шайбы и вырвал победу в концовке матча с «Аризоной»

В Глейндейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Аризоной» и «Лос-Анджелесом». Волевую победу в матче одержали гости со счётом 5:4.

«Аризона» забросила четыре шайбы уже к девятой минуте матча и повела со счётом 4:1. «Кингз» заменили вратаря Феникса Копли на Кэма Тальбо. В оставшееся время хоккеисты «Лос-Анджелеса» забили четыре гола подряд. Победная шайба на счету защитника Дрю Даути, забившего гол за две минуты до конца третьего периода при равном счёте. На счету опытного защитника дубль.

«Лос-Анджелес» одержал вторую победу подряд над «Аризоной» и выиграл четыре матча из своих последних пяти. «Аризона» потерпела четвёртое поражение в семи матчах текущего сезона НХЛ.