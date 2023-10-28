Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Голевая Овечкина в победном матче, «Тоттенхэм» закрепился на первом месте. Главное к утру

Голевая передача российского хоккеиста Александра Овечкина помогла «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Миннесоту Уайлд», «Тоттенхэм Хотспур» одолел «Кристал Пэлас» и продолжил лидировать в АПЛ, россиянин Вячеслав Дацик проиграл белорусу Петру Романкевичу на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Вашингтон» победил «Миннесоту» по буллитам, Овечкин и Кузнецов отдали по передаче.

2. «Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» и закрепился на первой строчке в АПЛ.

3. Вячеслав Дацик проиграл Петру Романкевичу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

4. Шевченко проиграл Оже-Альяссиму в четвертьфинале турнира в Базеле.

5. Ферстаппен — лучший на второй практике Гран-при Мексики, Боттас и Риккардо — в топ-6.

6. Янник Синнер уверенно вышел в полуфинал турнира в Вене, где сразится с Андреем Рублёвым.

7. Хьюз установил лучший результат XXI века в НХЛ по очкам в семи матчах со старта сезона.

8. Девушка, чьё секс-видео распространяли игроки системы «Реала», обратилась к общественности.

9. «Сочи» вырвал победу у СКА на последней минуте в матче с девятью голами.

10. Нападающий «Порту» Эванилсон признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.