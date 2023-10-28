Овечкин не реализовал третий буллит в сезоне НХЛ

Сегодня, 28 октября, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0 – ОТ, 1:0 – Б).

В серии послематчевых буллитов свою попытку не реализовал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Россиянин обыграл и уложил на лёд голкипера «Миннесоты» Марка-Андре Флёри, однако при броске в пустой угол ворот шайба свалилась с крюка клюшки Овечкина и улетела мимо створа. Овечкин не реализовал уже свой третий буллит в текущем сезоне.

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В основном времени матча Овечкин отметился результативной передачей.