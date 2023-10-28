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«Это было сюрреалистично». Новичок «Миннесоты» — о первой игре в карьере против Овечкина

«Это было сюрреалистично». Новичок «Миннесоты» — о первой игре в карьере против Овечкина
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Защитник «Миннесоты» Дэймон Хант поделился эмоциями о своём дебютном матче в НХЛ. 21-летний хоккеист рассказал, что с детства наблюдал за игрой капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Это было сюрреалистично. Я с детства наблюдал за игрой Ови каждый день своей жизни. Сегодня я увидел его вживую на разминке перед матчем и, это было действительно нечто особенное. Я действительно просто старался получить от игры как можно больше удовольствия», — цитирует Ханта пресс-служба клуба.

Напомним, сегодня, 28 октября, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0 – ОТ, 1:0 – Б).

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