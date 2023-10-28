Артамонов вышел на второе место по набранным очкам в возрасте до 18 лет в истории КХЛ

Нападающий «Торпедо» Никита Артамонов оформил дубль во встрече регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом». Кроме того, 17-летний форвард отдал две результативные передачи, суммарно набрав четыре очка.

Таким образом, Артамонов вышел на второе место по числу набранных очков в возрасте до 18 лет в истории КХЛ. Первая десятка хоккеистов по этому показателю выглядит следующим образом:

1. Владимир Тарасенко — 28 (17+11).

2. Никита Артамонов — 13 (4+9).

3. Валерий Ничушкин — 9 (6+3).

4. Евгений Кузнецов — 9 (3+6).

5. Виталий Кравцов — 8 (5+3).

6. Кирилл Капризов — 8 (4+4).

7. Антон Силаев — 8 (2+6).

8. Максим Кицын — 7 (5+2).

9. Антон Слепышев — 7 (4+3).

10. Захар Арзамасцев — 6 (3+3).

Артамонов побил рекорд Континентальной хоккейной лиги по количеству результативных баллов за один матч для игроков, которым ещё не исполнилось 18 лет.