НХЛ объяснила, почему не был засчитан гол Овечкина в ворота «Миннесоты»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота голкипера «Миннесоты Уайлд» Марка-Андре Флёри на 31-й минуте матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Однако судьи, посмотрев эпизод на видеоповторе, не засчитали взятие ворот из-за положения вне игры.

НХЛ дала официальное объяснение отмене гола: «Видеообзор показал, что игрок «Вашингтона» Алекс Овечкин опередил шайбу в зоне нападения и перед голом находился в положении «вне игры».

Согласно Правилу 38.9, в случае объявления гола на льду ситуационный центр НХЛ после просмотра всех доступных повторов и консультации с судьями на льду: определяет, что один или несколько игроков атакующей команды опередили шайбу в зоне атаки до того, как был забит гол, и что в результате игра должна была быть остановлена из-за положения «вне игры».

На счету Овечкина по-прежнему 824 гола в матчах регулярного чемпионата НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки (894) по голам в лиге Овечкину осталось забросить 70 шайб.