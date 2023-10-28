«Первые пару смен я нервничал». Свечников оценил свой первый матч после травмы

Форвард «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал свой первый матч после операции из-за травмы колена. Россиянин принял участие в игре с «Сан-Хосе» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Первые пару смен я нервничал, волновался и всё такое. Но через несколько смен я привык и чувствовал себя в порядке», — цитирует Свечникова пресс-служба клуба.

Свечников провёл на льду 13 минут 40 секунд. В активе россиянина четыре броска в створ, три силовых приёма, два перехвата шайбы и один блокированный бросок при показателе полезности «0». Также нападающий получил малый штраф.

Напомним, Свечников пропустил остаток прошлого сезона из-за разрыва передней крестообразной связки. В сезоне-2022/2023 россиянин принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 55 очков.