Плющев о дебюте Воронкова в НХЛ: зрители хотят видеть мастерство игроков, а не драки

Известный тренер Владимир Плющев прокомментировал дебют форварда Дмитрия Воронкова в НХЛ за «Коламбус». В матче с «Монреалем» (3:4 ОТ) россиянин отметился несколькими силовыми приёмами, принял участие в драке с тафгаем Арбером Джекаем и отдал результативную передачу.

«Он сыграл достаточно неплохо в своём дебютном матче. Это говорит о том, что он рвётся и хочет завоевать место в составе. А драка… Считаю, что зрители хотят смотреть на мастерство игроков, а не на драки», — цитирует Плющева «Газета.Ru».

Воронков с 2019 по 2023 год выступал в КХЛ за казанский «Ак Барс». В минувшем сезоне россиянин отыграл в регулярном чемпионате 54 матча, набрав в них 31 (18+13) результативный балл.