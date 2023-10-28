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Мартемьянов оценил волевую победу «Амура» в матче с «Витязем»

Мартемьянов оценил волевую победу «Амура» в матче с «Витязем»
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов оценил волевую победу в матче с «Витязем» (4:2) и заявил, что доволен игрой подопечных.

«Доволен результатом и содержанием игры в атаке и обороне. Соперник быстро воспользовался нашими ошибками, начали опять с 0:2. Молодцы, что нашли в себе силы, мастерство и переломили эту игру. Последняя шайба в матче – награда Жени Грачёва. Человек очень много играет в меньшинстве, ловит на себя, играет до конца. В конце матча нахватали ненужных удалений. Болельщикам спасибо за поддержку, наша общая победа. По большинству скажу, надо забивать свои моменты, нужен точный бросок мимо вратаря – это самый важный момент. Хороший пас, хороший бросок», — цитирует Мартемьянова пресс-служба «Амура».

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