Мартемьянов оценил волевую победу «Амура» в матче с «Витязем»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов оценил волевую победу в матче с «Витязем» (4:2) и заявил, что доволен игрой подопечных.

«Доволен результатом и содержанием игры в атаке и обороне. Соперник быстро воспользовался нашими ошибками, начали опять с 0:2. Молодцы, что нашли в себе силы, мастерство и переломили эту игру. Последняя шайба в матче – награда Жени Грачёва. Человек очень много играет в меньшинстве, ловит на себя, играет до конца. В конце матча нахватали ненужных удалений. Болельщикам спасибо за поддержку, наша общая победа. По большинству скажу, надо забивать свои моменты, нужен точный бросок мимо вратаря – это самый важный момент. Хороший пас, хороший бросок», — цитирует Мартемьянова пресс-служба «Амура».