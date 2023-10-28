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Салават Юлаев — Динамо М. Прямая трансляция
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Григорий Панин получил большой штраф за удар клюшкой в пах в матче с «Динамо»

Григорий Панин получил большой штраф за удар клюшкой в пах в матче с «Динамо»
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В эти минуты в Уфе на стадионе «Уфа-арена» проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и московским «Динамо». Идёт первый период, счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2023, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2-й период
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко (Менелл, Уил) – 08:37 (5x4)     1:1 Кулёмин (Хафизуллин, Дроздов) – 09:54 (4x5)    

Уже на шестой минуте матча большой штраф получил защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин. Капитан уфимцев жёстко обошёлся на вбрасывании с Даниилом Пыленковым, попав ему клюшкой в пах. После видеопросмотра арбитры встречи решили выписать Панину большой пятиминутный штраф. Бело-голубым удалось реализовать численное преимущество.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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