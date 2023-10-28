Канадский защитник «Северстали» рассказал, как относится к нестабильности рубля

Канадский защитник «Северстали» Марк Барберио рассказал, как относится к нестабильности рубля. Контракт хоккеиста с череповецким клубом заключён в рублях, а не в долларах. Кроме того, Барберио также ответил на вопрос об инвестициях.

«Сейчас постоянно скачет курс рубля, есть ли тревога из-за этого? Прежде всего я профессиональный хоккеист, а не финансист, и доллар находится вне моего контроля. Что есть, то есть. Могу сказать, что эти вещи мне не совсем понятны, потому что я не профессиональный аналитик или бизнесмен. Я знаю не так много о валюте. Сильнее доллар или слабее — я точно не могу об этом сказать.

Но отмечу, что в КХЛ всё ещё приличные зарплаты, парни получают здесь хорошие деньги и, в принципе, до сих пор у игроков хорошие контракты. А на рубль, падает он либо растёт, не могу никак влиять, надо просто принять эту ситуацию. Видимо, такова ситуация на рынке.

Как-то сохраняю деньги, инвестирую? У меня достаточно консервативная стратегия. Я инвестирую в компании, которые строят жильё. Можно сказать, что это инвестиции в жилую недвижимость. Также у меня есть несколько проектов в моём родном городе.

Я человек достаточно традиционных взглядов, поэтому у меня традиционный «портфель». Нет ничего сумасшедшего или рискованного. У меня есть финансовый советник, который меня ориентирует. Считаю, что каждый человек должен заниматься делом, в котором он максимально компетентен. Всецело доверяю таким профессионалам», — приводит слова Барберио Metaratings.ru.

Отметим, что канадский защитник в нынешнем сезоне принял участие в 21 матче, в которых отдал четыре результативные передачи.