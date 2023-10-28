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Московское «Динамо» обыграло «Салават» и вышло на второе место в КХЛ, лидер — «Спартак»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

На девятой минуте Артём Ильенко, реализовав численное большинство, вывел московскую команду вперёд. Через полторы минуты «Салават» сравнял счёт. Николай Кулёмин забросил шайбу в меньшинстве. Очки за результативные передачи получили Динар Хафизуллин и Иван Дроздов. На 48-й минуте Эрик О'Делл вывел вперёд «Динамо», забив в большинстве.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Благодаря этой победе москвичи набрали 33 очка и вышли на единоличное второе место в КХЛ. Лидирует в лиге «Спартак» (34 очка).

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 30 октября в гостях сыграет с «Сочи». «Салават» 31 октября примет «Амур».